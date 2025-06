Precipita da circa tre metri | operaio 55enne muore sul lavoro

Un incidente mortale scuote oggi pomeriggio Poggiomarino: un operaio di 55 anni è precipitato da circa tre metri durante le operazioni di scarico, perdendo tragicamente la vita. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente per ricostruire la dinamica di questa drammatica vicenda. La tragedia solleva ancora una volta il tema della sicurezza sul lavoro, ricordandoci quanto sia fondamentale rispettare rigorosi protocolli per prevenire simili drammi.

Oggi pomeriggio i carabinieri di Poggiomarino sono intervenuti in via Arcivescovo D’Ambrosio per un incidente sul lavoro. Da una prima sommaria ricostruzione pare che poco prima un 55enne operaio di una ditta (operativa nel settore trasporto merci su strada) mentre effettuava lo scarico delle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Precipita da circa tre metri: operaio 55enne muore sul lavoro

In questa notizia si parla di: operaio - 55enne - lavoro - precipita

Tragedia sul lavoro a Sanremo: operaio 55enne muore schiacciato da un camion in retromarcia - Un tragico incidente sul lavoro ha scosso Sanremo questa mattina, lunedì 12 maggio. Un operaio di 55 anni è morto schiacciato da un camion in retromarcia, mentre si trovava in via Val D’Olivi.

Incidente sul lavoro a Lecce, muore un operaio di 26 anni: a quanto si apprende è precipitato da un'altezza di sette metri mentre era impegnato in lavori di manutenzione di uno stabile #ANSA Vai su Facebook

Precipita da tre metri, muore operaio di 55 anni; Incidente sul lavoro nel Barese: muore operaio di 55 anni; Cade da un lucernario alto più di 6 metri, operaio muore sul lavoro.

Incidente sul lavoro a Poggiomarino, cade mentre scarica merci: morto operaio 55enne - Poco fa i carabinieri della locale stazione sono intervenuti a via Arcivescovo D’Ambrosio per un incidente sul lavoro. Riporta ilmattino.it

Precipita in una vasca profonda 10 metri, operaio di 55 anni muore sul lavoro - dell'operaio Anche il magistrato di turno è arrivato sul luogo del tragico incidente: su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la salma del 55enne è stata ... Come scrive fanpage.it