Precariato eterno ritmi disumani | dentro l' incubo della ristorazione bresciana

Nel cuore della rinomata ristorazione bresciana, si staglia un panorama di contrasti: una ricchezza sfrenata affiancata da un precariato eterno e ritmi disumani. Mentre il Nord brilla di successo e prosperità , si cela un lato oscuro fatto di ingiustizie e invisibilità , un mondo nascosto sotto la superficie scintillante del Made in Italy. È tempo di affrontare questa realtà e cercare un cambiamento reale.

Siamo ricchi, ricchissimi: la locomotiva d'Italia, forti come la Germania, belli come il Nord Europa. Ma tra tutta questa luccicanza emerge un lato oscuro: nero come i soldi di chi viene pagato senza contratto, come i tanti incassi non accertati del popolo delle partite Iva, nero come gli occhi.