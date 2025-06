Precari scuola via al risarcimento da parte dello Stato

Il mondo della scuola italiana sta per cambiare: dopo anni di incertezze e lotte, il tribunale di Rimini ha finalmente riconosciuto il diritto di una docente precaria a ricevere un risarcimento dallo Stato. Questa sentenza segna una svolta storica, offrendo speranza a migliaia di insegnanti in difficoltà e potrebbe convincere molti a restare nel nostro Paese, rinnovando la fiducia nel sistema educativo e nelle sue prospettive future.

Lo scorso 20 maggio il tribunale di Rimini ha dato ragione a una insegnante della scuola pubblica che, incredibile ma vero, si è trovata nella scomoda condizione di lavoratrice precaria per più di trent'anni. Ne è seguita una disputa legale con cui il giudice ha deciso di condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito a versare un congruo risarcimento.

Carta del Docente, bonus esteso anche ai precari anche per il 2025-2026. Si cambia sulle modalità di rendicontazione delle spese. EMENDAMENTO del governo al Dl Scuola - Importanti novità per la Carta del Docente: per l'anno scolastico 2025-2026, il bonus sarà esteso anche ai precari con contratto a tempo determinato.

