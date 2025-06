Pratola Serra incidente stradale nei pressi del distributore Moccia | un ferito

Un incidente stradale si è verificato questa mattina nei pressi del distributore Moccia a Pratola Serra, lasciando una persona ferita. La pronta risposta dei sanitari del 118 ha garantito le prime cure sul luogo, prima di trasportare il ferito in ospedale per le cure necessarie. La comunità si stringe attorno alle vittime di questo spiacevole evento, mentre le autorità indagano sulle cause dell'incidente.

Un incidente stradale si è verificato questa mattina nei pressi del distributore di carburante Moccia. Nell'impatto è rimasta ferita una persona. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di procedere al trasporto in ospedale.

