Prato terremoto politico | si dimette la sindaca PD indagata per corruzione

Un terremoto politico scuote Prato: la sindaca PD, Ilaria Bugetti, annuncia le sue dimissioni mentre è coinvolta in un’indagine per corruzione. Un momento di grande tensione, con il gip che il 23 giugno dovrà decidere sulla richiesta di arresti domiciliari, lasciando la città in attesa di risposte e di un futuro incerto. La scena politica pratese si prepara a un nuovo capitolo, ricco di sfide e interrogativi.

Ilaria Bugetti ha comunicato alla sua giunta l'intenzione di dimettersi. Il 23 giugno prossimo, il gip dovrà esprimersi in merito alla misura degli arresti domiciliari richiesta dalla procura di Firenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Prato, terremoto politico: si dimette la sindaca PD indagata per corruzione

