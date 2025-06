Prato per la Vita l’ultimo appuntamento 2025 è stato un successo

Con un entusiasmo contagioso e un successo che ha superato ogni aspettativa, l’edizione 2025 di “Prato per la Vita” si è appena conclusa, rafforzando il suo ruolo di grande evento solidale e sportivo nella comunità pratese. Nell’ultima tappa, tra sorrisi e passione, sono stati raccolti fondi importanti per cause benefiche. Questo appuntamento annuale continua a dimostrare come lo sport possa unire e fare la differenza: e l’edizione 2026 si avvicina con ancora più entusiasmo!

Prato, 20 giugno 2025 – Si è conclusa con grande successo l’edizione 2025 di “ Prato per la Vita ”, il circuito podistico solidale promosso dal Comitato Uisp di Prato in collaborazione con le società podistiche del territorio. Prato per la Vita, le foto dell'ultima tappa 2025 L’ultima tappa si è svolta nei pressi della Rifinizione Penny, nella zona dell’ex Ippodromo, con l’organizzazione affidata al GS Le Lumache. Anche quest’anno la formula itinerante – che ha visto il punto di partenza cambiare ogni settimana – si è rivelata vincente, richiamando un folto numero di partecipanti in ogni tappa e consolidando lo spirito di comunità e solidarietà che anima l’intera iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato per la Vita, l’ultimo appuntamento 2025 è stato un successo

