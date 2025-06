Prato la sindaca indagata Bugetti annuncia le dimissioni Anche il vice è indagato

La crisi scuote Prato: la sindaca Ilaria Bugetti, indagata per corruzione, annuncia le sue dimissioni in una riunione straordinaria. La situazione si aggrava con anche il vice sindaco coinvolto, tra le 232 persone indagate. Un intreccio di ombre e polemiche che mette a rischio il futuro della cittĂ . Ma cosa ci riserva questa intricata vicenda politica? Resta con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti.

La sindaca di Prato Ilaria Bugetti (Pd) – indagata per corruzione e per cui è stato chiesto l’arresto dalla procura – ha convocato una giunta straordinaria per comunicare ai suoi assessori la volontĂ di rassegnare le dimissioni. Poco prima delle 18 ha dato loro la notizia. Proprio una settimana fa, venerdì mattina, la sindaca aveva ricevuto un avviso di garanzia dalla procura di Firenze: in particolare i sostituti procuratori la accusano di essere stata corrotta dall’imprenditore Riccardo Matteini Bresci. Per lei i magistrati hanno chiesto gli arresti domiciliari, sui quali deciderĂ il gip dopo l’interrogatorio fissato per lunedì mattina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Prato, la sindaca indagata Bugetti annuncia le dimissioni. “Anche il vice è indagato”

Prato, scomparsa dell’escort: telecamere bloccate per guasto tecnico. Tescaroli scrive a Giani, prefetto e sindaca - A Prato, la scomparsa di Maria Denisa Adas scuote l'opinione pubblica, ma un imprevisto tecnico frena le indagini: le telecamere di sorveglianza sono fuori uso.

Tensione in consiglio comunale a Prato. Al centro delle polemiche la sindaca Ilaria Bugetti, indagata per corruzione. Nel pomeriggio di oggi, 19 giugno, durante la seduta l'opposizione ha lasciato l'aula consiliare fin dalle prime battute, in segno di protesta con

Ilaria Bugetti, sindaca Pd di Prato indagata per corruzione/ Spunta anche la massoneria: chiesti domiciliari. https://ilsussidiario.net/news/ilaria-bugetti-sindaca-pd-di-prato-indagata-per-corruzione-spunta-anche-la-massoneria-chiesti-domiciliari/2844969/amp/

