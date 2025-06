prato la sindaca bugetti si dimette terremoto in comune

A Prato si scuote un’altra tempesta politica: la sindaca Ilaria Bugetti annuncia le sue dimissioni, lasciando il Comune inaspettatamente senza guida. L’addio di una leader stimata apre nuovi scenari e pone sotto i riflettori l’impasse sull’ex Memorino, tra tensioni e decisioni già prese. Ma cosa accadrà ora? È il momento di scoprire come questa crisi cambierà il volto della città.

Prato, 20 giugno 2025 – Ancora uno scossone nel Comune di Prato: la sindaca Ilaria Bugetti nel tardo pomeriggio di oggi, 20 giugno, ha convocato una giunta straordinaria per comunicare ai suoi assessori la volontà di rassegnare le dimissioni. Caso Bugetti, l'impasse sull'ex Memorino. Il no degli uffici comunali e quella delibera di giunta La lettera è stata già protocollata in municipio. Secondo le ricostruzioni che circolano in questi minuti sarebbe stata decisiva una riunione tenuta in mattinata dalla sindaca col deputato Marco Furfaro, il segretario provinciale del Pd, Marco Biagion i, e il segretario regionale, Emiliano Fossi.