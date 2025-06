prato la sindaca bugetti si dimette avviso di garanzia anche al suo vice terremoto in comune

Nel cuore di Prato, un nuovo terremoto scuote la scena politica locale: la sindaca Ilaria Bugetti si dimette dopo aver ricevuto un avviso di garanzia, con il vice coinvolto nelle indagini. Un impasse che minaccia la stabilità amministrativa e riaccende le tensioni sul caso dell’ex Memorino. Quali saranno le ripercussioni per il Comune? Scopriamolo insieme.

Prato, 20 giugno 2025 – Ancora uno scossone nel Comune di Prato: la sindaca Ilaria Bugetti nel tardo pomeriggio di oggi, 20 giugno, ha convocato una giunta straordinaria per comunicare ai suoi assessori la volontà di rassegnare le dimissioni. Caso Bugetti, l’impasse sull’ex Memorino. Il no degli uffici comunali e quella delibera di giunta La lettera è stata già protocollata in municipio. Secondo le ricostruzioni è stata decisiva una riunione tenuta in mattinata dalla sindaca col deputato Marco Furfaro, il segretario provinciale del Pd, Marco Biagion i, e il segretario regionale, Emiliano Fossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it