Prato inchiesta | sindaca si dimette

In un clima di grande fermento politico, la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti del PD, si è dimessa dopo essere stata indagata per corruzione. La decisione, presa nel rispetto delle istituzioni e con l'obiettivo di affrontare serenamente le future fasi giudiziarie, ha scosso il panorama locale. La sua volontà di dimostrare la propria innocenza rimane forte, mentre gli altri schieramenti commentano...

20.55 La sindaca di Prato del Pd Ilaria Bugetti, indagata per corruzione, ha deciso di dimettersi per il "profondo rispetto istituzionale" nei confronti dell'amministrazione e della magistratura e per affrontare "con serenità" le "imminenti fasi giudiziarie". Nella lettera di dimissioni,si dice "pienamente convinta" di "poter dimostrare e documentare la totale estraneità agli addebiti che mi sono mossi". Giovanni Donzelli di Fdi,attacca il PD toscano, denunciando "un sistema di potere giunto al capolinea". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: prato - sindaca - inchiesta - dimette

Prato, scomparsa dell’escort: telecamere bloccate per guasto tecnico. Tescaroli scrive a Giani, prefetto e sindaca - A Prato, la scomparsa di Maria Denisa Adas scuote l'opinione pubblica, ma un imprevisto tecnico frena le indagini: le telecamere di sorveglianza sono fuori uso.

Inchiesta Bugetti, la sindaca arriva in aula a Prato ed è scontro Vai su Facebook

La sindaca di Prato Ilaria Bugetti, indagata per corruzione, ha detto che si dimette; Indagata per corruzione, si dimette la sindaca di Prato Ilaria Bugetti; Prato, inchiesta per corruzione: Ilaria Bugetti si dimette da sindaca.

Prato, inchiesta per corruzione: Ilaria Bugetti si dimette da sindaca - La decisione è stata comunicata durante una riunione straordinaria della Giunta comunale ... Si legge su dire.it

Prato: si dimette la sindaca Ilaria Bugetti. Indagato anche il vice Simone Faggi. Le reazioni politiche - Ilaria Bugetti, sindaca di Prato indagato per corruzione, si dimetterà. Secondo firenzepost.it