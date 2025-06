Prato il sindaco Bugetti si dimette | Scelta dettata dal rispetto per magistratura e Comune

Il sindaco di Prato, Bugetti, annuncia le sue dimissioni ritenendo questa scelta un gesto di rispetto verso la magistratura e la comunità. Convinto della propria estraneità alle accuse di corruzione legate a un'inchiesta sulla gestione dei finanziamenti elettorali, lascia il suo incarico per tutelare l'onore delle istituzioni e consentire una fase di chiarimento. Un gesto che testimonia l'importanza di un impegno responsabile e trasparente nel settore pubblico.

Nella "piena convinzione di poter dimostrare la mia estraneità" rispetto all'ipotesi di reato di corruzione a suo carico, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia che riguarda presunti illeciti nei finanziamenti elettorali quando Bugetti era consigliera regionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Prato, il sindaco Bugetti si dimette: “Scelta dettata dal rispetto per magistratura e Comune”

