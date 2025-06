Povertà mestruale Parma Pd | Necessario abbattere le barriere Già mossi i primi passi in Regione

La povertà mestruale è un problema ancora troppo diffuso, che limita l'accesso a prodotti essenziali e penalizza la dignità femminile. In regione Emilia-Romagna si sono già mossi i primi passi, con la presentazione di una risoluzione in consiglio regionale, firmata dalla vice capogruppo del PD Alice Parma e dalla collega Maria Laura Arduini. Un atto importante per abbattere le barriere economiche e sociali che impediscono a molte donne di vivere con serenità.

