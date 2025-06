Posti auto serali e notturni per i residenti | ecco i 48 nuovi stalli

Come preannunciato nei giorni scorsi, da stasera entra in funzione una nuova misura pensata per facilitare i residenti delle ZTL A e B: 48 posti auto serali e notturni in via Garibaldi, disponibili ogni giorno dalle 20:00 alle 8:00. Questa iniziativa, frutto di un attento ascolto delle esigenze della comunitĂ , mira a migliorare la qualitĂ della vita e la mobilitĂ nel quartiere.

"Come preannunciato nei giorni scorsi, da stasera è attiva la misura che riserva esclusivamente ai residenti delle ztl A e B 48 stalli in via Garibaldi tra le 20:00 di sera e le 8:00 del mattino, tutti i giorni della settimana. Tale novità si pone in linea con altre adottate e nasce dall'ascolto.

In questa notizia si parla di: stalli - residenti - posti - auto

