Post contro la figlia di Meloni il professore contattato da Palazzo Chigi | La premier disponibile a incontrarmi

Un episodio che ha scosso l’opinione pubblica, al centro di un acceso dibattito sulla libertà di espressione e responsabilità. Il professore di tedesco di Cicciano, sospeso dopo il post su Facebook rivolto alla figlia di Meloni, ha ora ricevuto una risposta inattesa: un incontro con la premier stessa. La vicenda apre a riflessioni profonde su limiti e conseguenze delle parole nel mondo digitale.

Stefano Addeo sarà ricevuto da Giorgia Meloni. Il professore di tedesco dell’istituto scolastico di Cicciano (Napoli) è tuttora sospeso dal servizio in via cautelare, in attesa del provvedimento disciplinare, dopo il messaggio postato su Facebook in cui ha augurato alla figlia della premier di vivere quanto accaduto a Martina Carbonaro (14enne di Afragola uccisa a colpi di pietra dal fidanzato). Il caso era scoppiato il 31 maggio scorso: in seguito il professore aveva raccontato di aver tentato il suicidio ingerendo farmaci e medicinali. Mentre la procura di Nola, competente per territorio, ha aperto un’inchiesta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it