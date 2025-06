Post Archive Faction è stata la cosa migliore dell' ultimo Pitti Uomo

Il Pitti Uomo si conferma ancora una volta come il palcoscenico ideale per esplorare le tendenze e riflettere sul futuro della moda. Tra le numerose proposte, l'archivio delle collezioni di Faction 232 si √® rivelato la vera scoperta dell'ultimo evento, testimoniando come lo streetwear possa lasciarci un‚Äôimpronta duratura. Una delle domande pi√Ļ intriganti che la moda cerca di rispondere √®: quale eredit√† ha davvero lo streetwear? Scopriamolo insieme.

Una delle tante domande alle quali la moda tenta di rispondere da tempo è quella sulla reale eredità dello streetwear. Abbiamo passato anni sperando che la frenesia per le sneaker e per le release limitate potesse lasciare un qualche tipo di segno sulla moda che sarebbe arrivata in futuro e anche se il tempo non è stato propriamente galantuomo ‚Äì tra nomi finiti in un triste anonimato e un entusiasmo in buona parte scomparso, alcune delle cose successe in quegli anni hanno effettivamente dato vita ad altre cose. Post Archive Faction è una di queste. Il suo fondatore, Dongjoon Lim, ha iniziato a interessarsi alla moda grazie alle gesta di Virgil Abloh e Off-White, finendo poi per incontrare Sookyo Jeong con cui nel 2018 ha dato vita a PAF.