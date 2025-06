‘Possiamo fare qualcosa di straordinario’

In un’estate infuocata, la redazione si scalda al pensiero di imprese straordinarie. Javier Mascherano crede che la sua squadra a Miami possa realizzare qualcosa di unico, alimentata dalla magia di Lionel Messi. Dopo aver conquistato il suo 50° gol e il 68° calcio di punizione, Messi ha guidato l’MLS verso una vittoria storica alla Coppa del Mondo del 2025. È il momento di sognare in grande: il futuro promette ancora grandi sorprese.

