Portonovo al belvedere dei selfie Sorpresa ora è ricomparsa la baia | Ma sistemate quelle staccionate

Portonovo, la perla del Conero, si trova ancora in fermento: tra selfie al belvedere e la riapertura della baia, il grido di allarme si leva forte. La stagione balneare è iniziata, ma molte sfide rimangono aperte, soprattutto per sistemare le staccionate che ne deturpano lo splendore. La speranza di una rapida soluzione cresce, perché Portonovo merita di essere perfetta come le vicine Sirolo e Numana. È ora di agire, prima che il suo incanto si perda.

"Fate presto". Questo il grido, tra allarme e speranza di rapida soluzione, che sale da Portonovo. La perla del Conero, l’orgoglio del nostro territorio, ha bisogno di essere esaudita. La stagione balneare è già partita da tempo ma molto resta ancora da fare. Purtroppo il paragone che viene fatto da tutti è con le vicine Sirolo e Numana che ancor prima dell’estate mettono mano a tutto quanto sia possibile fare per rendere accoglienti e pronti ad ospitare i turisti, i loro spazi pubblici. Ancona Servizi l’ha spiegato bene che questo ritardo purtroppo dipende "dalla variazione di bilancio che è slittata più avanti" e che tutto sarà fatto in brevissimo tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Portonovo, al belvedere dei selfie. Sorpresa, ora è ricomparsa la baia: "Ma sistemate quelle staccionate"

In questa notizia si parla di: portonovo - belvedere - selfie - sorpresa

Portonovo, luci e ombre. Il belvedere è una savana: "I lavori sono in ritardo" - Portonovo, il suggestivo angolo di paradise sulla Riviera del Conero, sta vivendo un momento di attesa e trasformazione.

Portonovo, al belvedere dei selfie. Sorpresa, ora è ricomparsa la baia: Ma sistemate quelle staccionate.

Portonovo, al belvedere dei selfie. Sorpresa, ora è ricomparsa la baia: "Ma sistemate quelle staccionate" - La stagione è già partita, ma i ritardi sulle manutenzioni sono evidenti un po’ ovunque: "Fate presto". Riporta ilrestodelcarlino.it

Portonovo, la Zac sta funzionando. Ma il belvedere sembra una savana - Restano i vecchi problemi: moto a tutta velocità ed erba alta sulla Provinciale, scooter ammassati nei parcheggi ... Scrive msn.com