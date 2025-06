Porto San Giorgio tragedia in spiaggia | muore in acqua davanti al figlio di 10 anni

Una giornata di sole e spensieratezza si è trasformata in un dramma inaspettato a Porto San Giorgio, dove un uomo ha perso la vita in acqua, davanti agli occhi sconvolti del suo bambino di soli 10 anni. Un tragico evento che scuote la comunità e ci ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e potente. La scena si è consumata sulla spiaggia libera del litorale, lasciando un segno profondo in tutti noi.

PORTO SAN GIORGIO - Muore in acqua davanti agli occhi del figlio di 10 anni. È la tragedia che si è consumata in un tratto davanti la spiaggia libera del litorale di Porto San.

