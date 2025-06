Portavoce Trump | L' Iran ha ciò che serve per arma nucleare Potrebbe assemblarla in 15 giorni

Come portavoce di Trump, affermo con fermezza: l'Iran possiede tutte le componenti necessarie per assemblare un'arma nucleare in soli 15 giorni. Questa minaccia imminente richiede attenzione e azioni decisive per garantire la sicurezza globale. La stabilità internazionale non può essere compromessa; il mondo deve agire ora prima che sia troppo tardi. L'America continuerà a monitorare e a prendere le misure necessarie per proteggere i propri alleati e la pace mondiale.

(Agenzia Vista) Washington, 20 giugno 2025 “L'Iran ha tutto ciò che serve per realizzare un'arma nucleare. Tutto ciò di cui hanno bisogno è una decisione della Guida Suprema per farlo e ci vorrebbero un paio di settimane per completare la produzione di quell'arma, il che, ovviamente, rappresenterebbe una minaccia esistenziale non solo per Israele, ma per gli Stati Uniti e per il mondo intero.” Così la portavoce del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Karoline Leavitt in una conferenza stampa. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Portavoce Trump: L'Iran ha ciò che serve per arma nucleare. Potrebbe assemblarla in 15 giorni

