Porta Sant' Andrea vince la prova generale dedicata a Edo Gori

In un’atmosfera di grande entusiasmo e tradizione, Porta Sant'Andrea si aggiudica la prova generale della 147esima Giostra del Saracino, dedicata a Edo Gori. Con coraggio e precisione, il quartiere dimostra di essere pronto per la sfida più attesa, lasciando il pubblico con l’anticipazione di un’edizione indimenticabile. La vittoria di Porta Sant'Andrea segna un capitolo emozionante di questa storica manifestazione, promettendo una finale ricca di suspense e passione.

Arezzo, 20 giugno 2025 – Il quartiere di Porta Sant'Andrea vince la Prova Generale della 147esima Giostra del Saracino dedicata a Edo Gori. E' Porta Crucifera ad aprire la piazza con Gianmatteo Marmorini che colpisce il 4. Per secondo sulla lizza Porta Santo Spirito che manda al pozzo Elia Taverni che non va oltre l'1. Sant'Andrea fa tirare per primo Leonardo Tavanti che va dritto contro il Buratto colpendo il 4. Infine Porta del Foro con Niccolò Scarpini che chiude la prima serie di carriere con un 4. Si riparte. Porta Crucifera si affida a Niccolò Nassi che eguaglia il compagno di casacca: è un 4 anche il suo.