Pornhub e YouPorn riprendono a funzionare dopo 20 giorni | il passo indietro della Francia sulla verifica dell’età dopo la protesta dei siti hard

Dopo 20 giorni di blackout, Pornhub, YouPorn e Redtube tornano a brillare sugli schermi francesi, segnando un passo importante nella battaglia tra libertà di accesso e regolamentazione. La decisione della giustizia francese di sospendere temporaneamente il decreto legislativo ha riaperto le porte a milioni di utenti, dimostrando come le proteste possano influenzare le scelte legislative. Un ritorno che potrebbe segnare un nuovo capitolo nel dibattito sulla regolamentazione dei contenuti online.

Si riaccendono gli schermi dei principali siti pornografici in Francia. Da oggi, piattaforme come Pornhub, YouPorn e Redtube sono nuovamente accessibili nel Paese, dopo un blocco di circa tre settimane attuato unilateralmente dalla loro società madre, Aylo, in segno di protesta. La riattivazione è la conseguenza diretta di una decisione della giustizia francese che, lunedì scorso, ha sospeso temporaneamente il decreto attuativo della legge del 2024 che imponeva una rigida verifica dell’età degli utenti ad ogni connessione. Il blocco dei siti era iniziato ai primi di giugno, quando Aylo (gruppo canadese appartenente a Ethical Capital Partner, con sede europea a Cipro) aveva deciso di protestare contro la nuova normativa francese, che imponeva alle piattaforme di adeguarsi entro il 7 giugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pornhub e YouPorn riprendono a funzionare dopo 20 giorni: il passo indietro della Francia sulla verifica dell’età dopo la protesta dei siti hard

Pornhub e YouPorn riaprono in Francia, il passo indietro di Parigi sulla verifica dell'età dopo la protesta dei siti hard - Dopo settimane di blocco, Pornhub, Youporn e altri giganti del settore pornografico tornano online in Francia, segnando un passo indietro rispetto alla stretta sulla verifica dell'età.

