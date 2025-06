Pornhub e YouPorn riaprono in Francia il passo indietro di Parigi sulla verifica dell’età dopo la protesta dei siti hard

Dopo settimane di blocco, Pornhub, Youporn e altri giganti del settore pornografico tornano online in Francia, segnando un passo indietro rispetto alla stretta sulla verifica dell’età. La decisione di riaprire, presa da Aylo in seguito alla sospensione temporanea decretata dal tribunale parigino, apre un nuovo capitolo nel dibattito sulla regolamentazione dei contenuti online. Una sfida tra libertà di accesso e tutela degli utenti che continuerà a far discutere.

Dopo tre settimane di stop, Pornhub, Youporn e altri tra i principali siti pornografici sono nuovamente visibili in tutta la Francia. Una decisione che Aylo, società che detiene tra le altre anche Redtube, ha preso dopo la riapertura garantita dal governo francese in merito alla verifica dell’età degli utenti.. Lunedì scorso, infatti, il tribunale di Parigi ha sospeso temporaneamente il decreto che imponeva ai siti hard situati nell’Unione europea di verificare a ogni connessione che gli utenti non fossero minorenni. Una norma contro cui, appunto, che Aylo aveva formalmente contestato chiudendo i battenti per tre settimane in segno di protesta. 🔗 Leggi su Open.online

