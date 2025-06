Pordenone prof non si presenta all' esame di maturità | trovato morto in casa a 49 anni

Una triste notizia scuote il mondo dell’istruzione in Veneto: Alessandro Raggiotto, stimato insegnante di storia e filosofia di Pordenone, è stato trovato morto in casa a soli 49 anni. La sua assenza all’esame di maturità ha suscitato preoccupazione, alimentando il dolore tra colleghi e studenti. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo: un ricordo di dedizione e passione che rimarrà vivo nei cuori di molti.

Alessandro Raggiotto, insegnante di storia e filosofia, era molto conosciuto nel Veneziano e nel Trevigiano. L'allarme lanciato da un amico: "Il cellulare squillava, ma nessuna risposta". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pordenone, prof non si presenta all'esame di maturità: trovato morto in casa a 49 anni

PROFESSORE NON SI PRESENTA ALLA MATURITÀ, TROVATO MORTO IN CASA, AVEVA 49 ANNI L'avevano cercato i familiari e i colleghi al telefono e anche un amico di San Vito al Tagliamento (Pordenone), dove lui si era trasferito diversi anni Vai su Facebook

Il prof non arriva a scuola per la maturità, Alessandro Raggiotto trovato morto per malore a 49 anni - L'avevano cercato i familiari e i colleghi al telefono e anche un amico di San Vito al Tagliamento (Pordenone), dove lui si era trasferito diversi anni fa. Si legge su ilmattino.it

