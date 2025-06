Pordenone Pedala 52esima edizione nel ricordo di Demetrio

Pordenone Pedala torna a far battere i cuori degli appassionati con la sua 52esima edizione, un evento che quest’anno assume un significato speciale nel ricordo di Demetrio Moras, il suo fondatore. Presentata in municipio, questa storica cicloturistica cittadina celebra non solo le due ruote, ma anche il suo passato e la memoria di un visionario. In sua memoria, una Messa sarà officiata per onorare il suo spirito e la passione che ha lasciato in eredità alla comunità.

