pontecagnano il coro sui generis celebra il suo decennale alla festa della musica

Un vero e proprio tesoro musicale, il Coro “Sui Generis” di Pontecagnano festeggia con entusiasmo il suo decennale alla Festa della Musica. Questa formazione unica nel panorama nazionale, composta da gruppi familiari appassionati di polifonia, incanta con una fusione di voci che trascende generazioni. Un traguardo importante che conferma come la musica possa unire e rendere speciale ogni città. E questa celebrazione segna solo l'inizio di nuovi entusiasmanti capitoli.

