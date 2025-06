Ponte di Legno drammatica caduta in moto al Passo Gavia | grave motociclista di 40 anni

Un incidente drammatico scuote Ponte di Legno: un motociclista di 40 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta al Passo Gavia. L’incidente, avvenuto nel cuore delle Dolomiti bresciane, ha suscitato preoccupazione e attenzione tra i residenti e le autorità locali. La dinamica resta ancora da chiarire, ma la scena appare come un monito sulla pericolosità delle strade di montagna. Le sorti del centauro sono ora nelle mani dei soccorritori.

Ponte di Legno (Brescia), 20 giugno 2025 – Grave incidente stradale oggi, venerdì 20 giugno, sulla Statale del Passo Gavia a Ponte di Legno, nel Bresciano. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, quando erano da poco passate le 15. Stando alle prime informazioni un motociclista è caduto, rimanendo gravemente ferito. In base a quanto emerso il centauro avrebbe fatto tutto da solo: non risulterebbero altri mezzi coinvolti né altre persone soccorse. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) sul luogo dello schianto è intervenuto il personale sanitario con l’elisoccorso e un’ambulanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ponte di Legno, drammatica caduta in moto al Passo Gavia: grave motociclista di 40 anni

In questa notizia si parla di: ponte - legno - passo - gavia

Ponte di Legno: Epica Camonica - Scopri l'epico percorso di Epica Camonica, l'evento ciclistico non competitivo ideato per appassionati di natura e avventura.

CHIUSURA PASSO GAVIA ESTATE 2025 • LIBERI DI PEDALARE Venerdì 13 Giugno PASSO GAVIA: chiusura dalle 9:00 alle 13:00 dalla località S. Apollonia (Ponte di Legno) a Passo Gavia. Vai su Facebook

Ponte di Legno, cade con la moto: grave un 40enne; Gravissimo motociclista al Passo Gavia; Incidente sulla statale del passo Gavia, ferito centauro.

Ponte di Legno, drammatica caduta in moto al Passo Gavia: grave motociclista di 40 anni - Sempre nel pomeriggio di oggi un turista straniero di 40 anni è morto questo pomeriggio precipitando in una scarpata a Gargnano, sulla sponda bresciana del lago di Garda. Come scrive ilgiorno.it

Motociclista si schianta sull’asfalto a Ponte di Legno: 40enne in ospedale con un trauma cranico - Oggi pomeriggio un motociclista è caduto mentre percorreva la statale 300 vicino a Ponte di Legno (Brescia). Si legge su fanpage.it