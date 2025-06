PoMo da ufficio postale a museo d’arte contemporanea La rinascita urbana a Trondheim

Nel cuore pulsante di Trondheim, la terza città della Norvegia, nasce PoMo – Posten Moderne, un museo d’arte moderna e contemporanea che va oltre l’architettura: è un vero e proprio atto di rinascita urbana e sociale. Ripensato come simbolo di rigenerazione, questo spazio trasforma il passato in un ponte verso il futuro, riconsegnando alla collettività un patrimonio culturale rivitalizzato. Così, PoMo diventa il volto nuovo di Trondheim nel 2025, un esempio di arte come motore di rinascita.

Nel cuore di Trondheim, terza città della Norvegia, PoMo – Posten Moderne non è solo un nuovo museo d’arte moderna e contemporanea: è un gesto architettonico e sociale che rilegge il passato urbano per proiettarlo nel presente. Un esempio emblematico di come la cultura possa essere strumento di rigenerazione urbana e affettiva. Un edificio simbolo restituito alla collettività. PoMo, Trondheim 2025 La storica facciata Art Nouveau dell’ex ufficio postale centrale di Trondheim, oggi sede del museo PoMo PoMo occupa lo storico edificio dell’ex ufficio postale centrale, un imponente manufatto in stile Art Nouveau progettato da Karl Norum nel 1911. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - PoMo, da ufficio postale a museo d’arte contemporanea. La rinascita urbana a Trondheim

In questa notizia si parla di: pomo - museo - arte - contemporanea

Orestiadi Vibes presso Terrazza Orestiadi - Baglio Di Stefano 2 giugno 2025 10-18 ? ingresso gratuito ai Musei della città: Fondazione Orestiadi, MAC - Museo di Arte Contemporanea Ludovico Corrao, Gibellina Museo en Plein Air; Visite guidate, con Vai su Facebook

PoMo è il nuovo museo di arte moderna e contemporanea da visitare in Norvegia; PoMo: il nuovo museo d’arte contemporanea in Norvegia; In Norvegia c’è uno storico ufficio postale che diventa museo d'arte contemporanea.

PoMo: il nuovo museo d’arte contemporanea in Norvegia - un’esperienza visiva stimolante nel quale arte e architettura si integrano perfettamente. insideart.eu scrive

Apre in Norvegia un nuovo museo d’arte contemporanea nell’ex ufficio postale in stile Art Nouveau - Aprirà il 15 febbraio 2025 a Trondheim (in Norvegia) PoMo, un nuovo museo di arte moderna e contemporanea frutto della visione di Monica e Ole Robert Reitan, a capo della omonima holding e ... Come scrive artribune.com