Polveri e buche stradali Miseglia soffoca | la denuncia

A Miseglia Bassa, la crisi delle polveri sottili si intreccia con le buche stradali, trasformando le vie in un vero e proprio campo di battaglia urbana. Nonostante le continue segnalazioni, i rattoppi sono un miraggio, e la comunità si sente abbandonata. Claudio Giannarelli, da sempre in prima linea, denuncia questa situazione insostenibile che mette a rischio salute e decoro. Il problema ora non può più essere ignorato.

Miseglia Bassa capitale delle polveri sottili, e ora anche dei rattoppi del manto stradale. Tant’è che i residenti scherzosamente hanno soprannominato la via Dei Campi via delle Toppette. A denunciare che anche su questo aspetto Miseglia Bassa è dimenticata a nome di tutti quelli che abitano negli alloggi Erp e nelle case private è Claudio Giannarelli, da sempre in prima fila per difendere la salute dei paesani e il decoro della frazione. Il manto stradale dopo anni senza una manutenzione sta cominciando a sfaldarsi, e per tamponare il problema, ogni tanto si tappano le buche con un po’ di catrame, che però viene lavato via alla prima poggia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polveri e buche stradali. Miseglia soffoca: la denuncia

In questa notizia si parla di: miseglia - polveri - buche - stradali

Polveri e buche stradali. Miseglia soffoca: la denuncia.

Polveri e buche stradali. Miseglia soffoca: la denuncia - Tant’è che i residenti scherzosamente hanno soprannominato la via Dei Campi via delle Toppette. Come scrive lanazione.it

Fari puntati su CARRARA: polveri a Miseglia, nuova spazzatrice e multe - L'amministrazione di Massa Carrara affronta il problema delle polveri di Miseglia Bassa con controlli ... lanazione.it scrive