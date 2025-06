Pollica ricerche archeologiche nel mare | emergono i primi reperti

Le acque di fronte alla marina di Acciaroli si trasformano nel palcoscenico di una scoperta emozionante: ricerche archeologiche in mare che emergono con i primi reperti. Grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli, il team dei Carabinieri Subacquei e della Capitaneria sta scavando nel passato, portando alla luce testimonianze di epoca antica. Si apre così un affascinante viaggio tra storia e mistero, che promette di svelare segreti sepolti nelle profondità marine.

Sono riprese ieri, grazie alle migliori condizioni metereologiche le ricerche archeologiche che stanno interessando lo specchio d'acqua di fronte alla marina di Acciaroli. Al lavoro il gommone del Nucleo Carabinieri Subacquei di Napoli ed una motovedetta della Capitaneria. La giornata di ricerche ha giĂ consentito di recuperare alcuni reperti tra i quali un'anfora e un'ancora in piombo, probabilmente di epoca romana. Le ricerche sono supportate anche da un protocollo di intesa con il Comune di Pollica. A coordinare le operazioni è stata la Soprintendenza di Salerno e Avellino alla quale poi spetterĂ anche il compito di valorizzare i reperti ritrovati.

Pollica: continuano le ricerche dei reperti archeologici dispersi sui fondali.

Pollica: continuano le ricerche dei reperti archeologici dispersi sui fondali - L’area di riferimento è già caratterizzata da diverse tracce storiche riconducibili alla civiltà ellenica in prosecuzione con il noto sito archeologico Elea- Secondo infocilento.it

Pollica: recuperato in mare antico ceppo d’ancora di epoca romana - Il recupero è avvenuto questa mattina, a largo di “Torre la Punta”, tra le frazioni di Pioppi e Acciaroli, per poi essere trasportato nel locale porto turistico per tutte le indagini del caso. Segnala infocilento.it