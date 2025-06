Poliziotto morto in un terribile incidente | tornava dalla festa per l' anniversario di matrimonio con la moglie

Una serata di gioia e celebrazione si è trasformata in tragedia: un poliziotto, tornato con la moglie dall’anniversario di matrimonio a Roma, ha perso la vita in un terribile incidente a Caprarola. La loro festa di 25 anni di unione si è conclusa nel dolore, lasciando la comunità sgomenta di fronte a questa perdita improvvisa e devastante. Un ricordo che ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

Una serata di festa per l'anniversario di matrimonio, per celebrare con gioia, a Roma, i 25 anni della loro unione. Poi il rientro verso casa e la tragedia. Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, nel piccolo comune di Caprarola (in provincia di Viterbo), lo scooter su cui viaggiavano. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Poliziotto morto in un terribile incidente: tornava dalla festa per l'anniversario di matrimonio con la moglie

In questa notizia si parla di: anniversario - festa - matrimonio - poliziotto

Decimo anniversario “Rete Orpheus”: un successo il “Gran Concerto Festa d’Europa” - BRINDISI - Grande successo per il Gran Concerto Festa d’Europa, celebrando il decimo anniversario della Rete Orpheus.

TRAGEDIA SFIORATA A VENEZIA Oggi pomeriggio un albero è caduto sui passanti in piazzale Roma, quando il terminal automobilistico veneziano era invaso dai visitatori arrivati in laguna approfittando della festa della Repubblica. Sono 8 i feriti, la p Vai su Facebook

Poliziotto morto in un terribile incidente: tornava dalla festa per l'anniversario di matrimonio con la moglie; Morte di Silvano Canale: la festa per l'anniversario di matrimonio con la moglie, poi lo scontro con il Suv; Fermo e Margherita, 60 anni di matrimonio.

Calco: festa degli anniversari di matrimonio domenica 4/5 - Festa degli anniversari di matrimonio domenica 4 maggio a Calco e nella frazione Arlate, dove, rispettivamente alle ore 10 e alle ore 11, verrà celebrata una santa messa “speciale” per l ... Da merateonline.it

Festa per il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato - Condividi Consegna delle rose all'ingresso del teatro Foto da: Festa per il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato Il prefetto Clemente Di Nuzzo e del questore Di Lorenzo Foto ... Scrive arezzonotizie.it