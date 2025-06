Polizia locale la svolta Galloni si presenta | | Serve spirito di squadra I velox? Aspettiamo

Massimiliano Galloni si presenta con entusiasmo e determinazione, portando una ventata di novità nella polizia locale di Imola. Con un forte spirito di squadra e una visione chiara, il nuovo comandante si prepara ad affrontare le sfide quotidiane, tra velocità da migliorare e problemi da risolvere. La sua presenza segna un nuovo capitolo: ora, non resta che aspettare i risultati concreti nel giro di pochi mesi.

Per vederlo a tempo pieno a Imola bisognerà aspettare settembre: l’ Unione Reno Galliera, Corpo di provenienza, lo reclama ancora un paio di giorni a settimana. Ma intanto, visto che nemmeno qui i problemi mancano, Massimiliano Galloni ha assunto la guida della polizia locale del circondario. E ieri mattina, in Municipio, si è presentato ai giornalisti. Il nuovo comandante, il cui arrivo in sostituzione di Daniele Brighi era stato annunciato a fine 2024, è chiamato a mettere ordine in un Corpo unico da 74 agenti (aderiscono al servizio tutti i Comuni del territorio tranne Castel San Pietro Terme) che da tempo lamenta criticità organizzative e carenze di personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, la svolta. Galloni si presenta: : "Serve spirito di squadra. I velox? Aspettiamo"

In questa notizia si parla di: polizia - locale - galloni - svolta

Generi alimentari venduti in un ex salone di parrucchieri, blitz della polizia locale - Nei giorni scorsi, la polizia locale di Treviso, insieme ai tecnici del SIAN, ha svelato un'inusuale attività illecita: un ex salone di parrucchieri trasformato in un negozio di generi alimentari.

Polizia locale, la svolta. Galloni si presenta: : Serve spirito di squadra. I velox? Aspettiamo; Polizia locale, si cambia. Nuovo comandante, è ufficiale la nomina di Massimiliano Galloni; Trevignano Romano. Presentato bando sicurezza in Comune.

Polizia locale, si cambia. Nuovo comandante, è ufficiale la nomina di Massimiliano Galloni - È ormai ufficiale la nomina di Massimiliano Galloni, attuale comandante della polizia locale dell’Unione Reno ... Secondo msn.com

Polizia locale senza guida. Slitta l’arrivo di Galloni. FdI incalza il Comune:: "Così sicurezza a rischio" - All’inizio, si era parlato di una fase di transizione destinata a durare ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it