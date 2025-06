Politiche industriali Ecco la nuova legge | Strategia di sviluppo

Le politiche industriali delle Marche si preparano a un importante passo avanti con la nuova legge di strategia di sviluppo, approvata dalla giunta regionale. Un piano ambizioso che mira a stimolare innovazione, sostenibilità e crescita del sistema produttivo locale. La proposta di legge, articolata in ventuno articoli, rappresenta un punto di svolta per il futuro economico della regione, aprendo nuove opportunità di rilancio e modernizzazione. Nella sua prospettiva programmatica – fa sapere la Regione –, la proposta di...

Spinta al rinnovamento e al rilancio per le politiche industriali della Regione Marche, almeno nelle intenzioni dei legislatori. "La nuova strategia per il rilancio e la modernizzazione del sistema produttivo" parte da una proposta di legge di ventuno articoli, approvata ieri dalla giunta regionale per delineare gli indirizzi per il futuro dell'economia marchigiana. "Nella sua prospettiva programmatica – fa sapere la Regione –, la proposta di legge definisce il quadro di riferimento guardando da una parte alla possibilità di attingere a risorse europee, nazionali e regionali", e dall'altra traccia "direttrici strategiche e fondamentali", come "il rilancio degli investimenti, l'innovazione e la ricerca, l'aggiornamento digitale e gli investimenti sul piano della transizione ecologica".

