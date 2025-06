Poggibonsi | primo forum L’incontro è in programma sabato 28 giugno all’Accabì

Il prossimo 28 giugno, Poggibonsi ospiterà il suo primo forum dedicato a "Manutenzioni, rigenerazione urbana e gestione del verde", un evento nato dall'impegno dell'amministrazione e dalla voglia dei cittadini di contribuire al miglioramento della città. Un’occasione unica per ascoltare, confrontarsi e plasmare insieme il futuro urbano. Non perdere questa opportunità di partecipare attivamente alla crescita della tua comunità!

Esordio a Poggibonsi per il primo forum nato dal Regolamento per le forme e gli strumenti di partecipazione definito dall’amministrazione. È dedicato a ‘ Manutenzioni, rigenerazione urbana e gestione del verde ’ ed è stato istituito a suo tempo in seguito di una specifica richiesta presentata dai cittadini. Dopo l’approvazione in Consiglio e la pubblicazione dell’avviso, sono state raccolte le adesioni. L’incontro è previsto per sabato 28 giugno alle 10 nella sala conferenze dell’Accabì. "Come da regolamento, la prima riunione viene convocata dall’amministrazione – dice l’assessore alla partecipazione del Comune, Filippo Giomini (secondo da destra nella foto di giunta) – e successivamente il forum si potrà riunire in autonomia per affrontare le tante tematiche previste. 🔗 Leggi su Lanazione.it