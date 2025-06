Poggibonsi | ecco lo staff tecnico e sanitario! Gamma vice mister Giulia Aprea fisioterapista

Poggibonsi si prepara ad affrontare la nuova stagione con entusiasmo e professionalità, presentando uno staff tecnico e sanitario di alto livello. Con figure di spicco come il vice mister Gabrio Gamma, la fisioterapista Giulia Aprea e il preparatore dei portieri Alfredo Geraci, la squadra si rafforza per puntare al massimo. L’Ufficio...

Ufficializzati i componenti dello staff tecnico e sanitario di Federico Barontini, per la prossima stagione agonistica del Poggibonsi nel campionato di serie D. Una conferma, il dottor Paolo Chiti, un felice ritorno, Gabrio Gamma, in qualità di vice di Barontini, una 'quota rosa', la fisioterapista Giulia Aprea, e un volto inedito per l'ambiente giallorosso, il preparatore dei portieri dalle esperienze professionistiche Alfredo Geraci. L'Ufficio stampa di di viale Marconi ha diffuso ieri pomeriggio il profilo dei singoli addetti. Gabrio Gamma, poggibonsese, classe 1986, ha indossato per un paio di campionati la maglia del Leone (2005-2006 nei dilettanti nazionali e 2007-2008 in C2), con una stagione anche nella Spal.