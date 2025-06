Pogba torna a parlare del caso estorsione | Quando ti puntano una pistola non hai il tempo di pensare dici di sì a tutto

Paul Pogba riaccende i riflettori sul suo drammatico calvario, offrendo una prospettiva personale e senza filtri sull'incidente che lo ha segnato profondamente. Dopo la chiusura delle indagini, il campione francese ha condiviso le sue emozioni e riflessioni, sottolineando quanto in situazioni estreme, come quando ti puntano una pistola, il pensiero di reagire o di proteggere i propri cari diventi immediato. La sua testimonianza rimane un punto di svolta nel caso, evidenziando il valore della resilienza e del coraggio.

Pogba torna a parlare del caso estorsione. Le dichiarazioni del centrocampista francese ex Juventus alla chiusura delle indagini Ai microfoni di Sept à Huit su TF1, Paul Pogba è tornato a parlare dell’episodio che lo ha visto a suo malgrado vittima di un rapimento e un estorsione, a seguito della chiusura del processo. L’ex centrocampista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pogba torna a parlare del caso estorsione: «Quando ti puntano una pistola, non hai il tempo di pensare, dici di sì a tutto»

