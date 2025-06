Pogba Monaco dalla Francia non hanno dubbi | l’ex Juventus è pronto a dire di sì ma… L’ostacolo che allontana la chiusura

Il ritorno di Paul Pogba nei gelidi campi del Monaco sembra ormai imminente, con la Francia che non nutre dubbi sulla sua disponibilità. L’ex Juventus, reduce da una squalifica per doping, è pronto a ripartire, ma un ostacolo ancora si frappone tra sogno e realtà. La trattativa tra il francese e i monegaschi prosegue, alimentando speranze e tensioni. Resta da capire quale sarà il passo decisivo per chiudere questa intricata vicenda.

Pogba Monaco, dalla Francia non hanno dubbi: l'ex centrocampista della Juventus è pronto a dire di sì ma. L'ostacolo che allontana la chiusura. Continua la trattativa tra il Monaco e Paul Pogba, ex centrocampista della Juventus pronto a iniziare altrove una nuova avventura dopo la squalifica per doping. Secondo quanto riportato da L'Equipe il francese sarebbe pronto a dire di sì ai monegaschi ma allo stato attuale delle cose manca ancora l'accordo sull'ingaggio del calciatore, nonostante ci sia il suo benestare sulla destinazione.

