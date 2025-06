Immergetevi nella magica fusione tra poesia e natura con Pulviscolo, un festival che va oltre i confini della parola scritta, diventando un’esperienza sensoriale e introspectiva. Per tre giorni a Terra del Sole, giovani creativi ci invitano a riscoprire la terra madre attraverso linguaggi evocativi e suggestivi. Questa seconda edizione promette di essere un viaggio emozionale e rigenerante, capace di risvegliare l’anima e riconnetterci con il mondo naturale. Non perdere questa meravigliosa occasione di scoperta.

Tre giorni da vivere tra poesia, intesa non come genere letterario ma come linguaggio suggestivo ed evocativo, capace di creare magia, indagare nell'interiorità per riconnettersi con se stessi e la terra madre. Sono gli ingredienti della II edizione di Pulviscolo, festivalino di poesia, ideato dall'omonimo sodalizio, in programma da questa sera a domenica a Terra del Sole. Una rassegna ideata da una "aggregazione spontanea giovanile di grande spessore culturale" spiega Francesco Billi, sindaco del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole che patrocina l'evento. Un'associazione presieduta da Ettore Sangiorgi, che ne spiega la genesi.