Pochi medici soluzioni tampone | Si risolva l’emergenza casa

In un contesto in cui il turismo e le infrastrutture sembrano oscurare le vere sfide della provincia di Sondrio, emerge la necessità di ripensare un modello economico e sociale più equo. La crisi abitativa blocca l’arrivo di chi desidera vivere e lavorare qui, mentre gli affitti brevi monopolizzano il mercato immobiliare. È tempo di agire per garantire una soluzione reale e sostenibile a questa emergenza.

"Non esistono solo turismo, infrastrutture e Olimpiadi! Va ripensato un modello economico e sociale che consenta di superare l’emergenza abitativa, un fortissimo ostacolo a chi vorrebbe venire a vivere e lavorare in privincia di Sondrio. In una realtà in cui gli affitti brevi, a destinazione turistica, spadroneggiano, è impossibile trovare un alloggio a prezzi sostenibili". Ad affermarlo è Michela Turcatti della segreteria Cgil provinciale, in una nota congiunta con il sindacato pensionati sulla sanità, perché mancanza di medici ed emergenza abitativa sono le facce della stessa medaglia. Nel recente periodo, il problema ha toccato i cittadini del distretto di Bormio, che in pochissimo tempo hanno perso tre medici di base: da 11 sono rimasti in 8. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pochi medici, soluzioni tampone: "Si risolva l’emergenza casa"

In questa notizia si parla di: emergenza - medici - pochi - soluzioni

Emergenza medici di base a Lecco: siamo tra i peggiori d'Italia - La situazione dei medici di base a Lecco è critica: secondo Il Sole 24 Ore, la provincia si colloca tra le cinque peggiori in Italia per rapporto tra medici di famiglia e abitanti.

L'Ordine dei Medici ha stigmatizzato l'episodio: "Ormai è un'emergenza sociale". L'Ugl Salute: "Serve un tavolo tecnico"... Vai su Facebook

Pochi medici, soluzioni tampone: Si risolva l’emergenza casa; Emergenza medici nei comuni balneari del Gargano: dalla Asl Fg incentivi economici, per Nobiletti non bastano; Un modello per l’Emergenza-Urgenza.

Pochi medici, soluzioni tampone: "Si risolva l’emergenza casa" - Ad affermarlo è Michela Turcatti della segreteria Cgil provinciale, in una nota congiunta con il sindacato pensionati sulla sanità, perché mancanza di medici ed emergenza abitativa ... Riporta ilgiorno.it

Alcune soluzioni per risolvere il problema della carenza di medici di Medicina di Emergenza-Urgenza - Per avere un’idea delle proporzioni, negli ultimi quattro anni sono stati immessi sul mercato del lavoro poco più di 300 medici di Emergenza ... quotidianosanita.it scrive