Pnrr cantiere al poliambulatorio | trasferiti temporaneamente i servizi distrettuali

Lavori in corso per migliorare l’offerta sanitaria: al poliambulatorio di Cisternino, i servizi distrettuali sono stati temporaneamente trasferiti per consentire importanti interventi di riqualificazione. Questa fase, parte del piano PNRR, mira a potenziare le strutture e garantire un’assistenza più efficiente e moderna ai cittadini. La collaborazione tra istituzioni e personale sanitario assicura che i servizi continuino senza interruzioni, restando sempre vicini alle esigenze della comunità, contribuendo così a un futuro più sano e all’avanguardia.

CISTERNINO - Nella mattinata di oggi, venerdì 20 giugno, il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, insieme al sindaco di Cisternino Lorenzo Perrini, al direttore del Distretto socio sanitario Fasano-Cisternino-Ostuni, Giuseppe Pace e alla coordinatrice infermieristica Maria.

