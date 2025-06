Platini | La legge Bosman ha ucciso il calcio oggi per vincere devi avere i soldi La Juventus? Gratitudine e riconoscenza mi ha reso grande Retroscena sull’Avvocato Agnelli

Michel Platini, iconico ex calciatore e figura chiave del calcio europeo, riflette sull’attuale scenario sportivo e sui retroscena della Juventus. Con un passato segnato da grandi vittorie e sfide legali, il suo commento sulla legge Bosman rivela come oggi, per conquistare il successo, siano necessari ingenti risorse economiche. La gratitudine verso l’Avvocato Agnelli e il legame con la Juve si intrecciano in un racconto di passione e riconoscenza. Ma cosa si cela dietro questa visione?

Platini: «Oggi per vincere devi avere i soldi. Sulla Juve.». Intervista alla leggenda bianconera: le dichiarazioni con Marco Tardelli. Michel Platini, che domani compirà 70 anni, è stato intervistato su La Stampa dall’ex compagno alla Juventus Marco Tardelli. Le sue parole sui bianconeri e non solo. SCIREA E PAOLO ROSSI – «Mi mancano tantissimo. Li avrei voluti accanto per festeggiare insieme». L’AVVOCATO AGNELLI – «Mi ha voluto con forza ma io non sapevo chi fosse. L’ho scoperto pian piano ed è stato un grande uomo davvero. Gli ho regalato uno dei miei tre Palloni d’Oro perché era una delle poche cose che non poteva avere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Platini: «La legge Bosman ha ucciso il calcio, oggi per vincere devi avere i soldi. La Juventus? Gratitudine e riconoscenza, mi ha reso grande». Retroscena sull’Avvocato Agnelli

In questa notizia si parla di: platini - vincere - devi - avere

Il pensiero di Michel Platini ?“Per tornare a vincere la Juventus deve poter contare su profili forti. Un onore che il popolo bianconero pensi ancora a me dopo 40 anni" Vai su Facebook

Platini: "Mai chiamato per fare il presidente della Juventus. Conte? Bene, ma servono buoni giocatori per vincere" #platini #juventus Vai su X

Platini: «Oggi per vincere devi avere i soldi. Sulla Juve..»; Michel Platini: “L’Italia, l’Avvocato e la Juve: vi racconto i miei primi 70 anni”; Platini: «Agnelli non lo conoscevo. Boniperti era freddo, tirava sui contratti, non ricordo nulla di carino.

Platini: «Agnelli non lo conoscevo. Boniperti era freddo, tirava sui contratti, non ricordo nulla di carino» - Marco Tardelli ha intervistato su La Stampa Michel Platini, suo compagno di squadra alla Juventus, che domani compie 70 anni ... Secondo ilnapolista.it

Platini a La Stampa: 'La Juventus mi ha reso grande, ho regalato uno dei miei Palloni d'Oro all'Avvocato' - "Mi ha voluto con forza ma io non sapevo chi fosse. Lo riporta ilbianconero.com