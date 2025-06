Platini | Agnelli non lo conoscevo Boniperti era freddo tirava sui contratti non ricordo nulla di carino

Michel Platini, leggenda del calcio francese e icona della Juventus, compie 70 anni, portando con sé ricordi intensi di un’epoca indimenticabile. Dalla vittoria mondiale del 1982 alle sfide sui campi italiani, il suo percorso è stato segnato da successi e momenti di tensione. Eppure, tra le luci e le ombre, emerge il suo spirito di atleta e leader. Ma cosa resta davvero di quegli anni passati tra gloria e difficoltà? Scopriamolo insieme.

Marco Tardelli ha intervistato su La Stampa Michel Platini, suo compagno di squadra alla Juventus, che domani compie 70 anni. «Era il 1982, l'Italia aveva appena vinto il Mondiale e la passione per il calcio s'era moltiplicata. Bella, travolgente. A volte, l'altra faccia, inquietante» Scommetto che ti viene in mente Firenze? « Eravamo sdraiati in pullman con i vetri in frantumi. Tutto perché l'anno prima la Juventus aveva vinto uno scudetto sul filo, battendo i viola in volata. Volevo affacciarmi (ride) e spiegare ai tifosi che io a Catanzaro, dove si decise quel campionato, non c'ero». Lo voleva anche l'Inter ma scelse la Juve.