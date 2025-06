PizzAut certe notti sono inclusive Al Campovolo con Ligabue | Cucineremo per 100mila persone

straordinario riconoscimento per il nostro impegno e la nostra passione nel portare avanti un progetto che unisce gusto, inclusione e solidarietà. Con ogni pizza, raccontiamo una storia di speranza e integrazione, dimostrando che anche le piccole azioni possono cambiare il mondo. E questa volta, al Campovolo, la nostra brigata sarà protagonista di un evento indimenticabile che resterà nella memoria di tanti.

Centomila pizze “made in Brianza” al concerto di Ligabue. Il rocker in persona ha scelto il fornitore per il doppio appuntamento al Campovolo di Reggio Emilia, oggi e domani: PizzAut. Un’altra prova maiuscola per la brigata di Nico Acampora, dopo aver servito a tavola il presidente Sergio Mattarella, i grandi della Terra all’Onu, al Parlamento italiano e a quello europeo e al G7 della Disabilità. "Un onore pazzesco per noi, ma soprattutto uno straordinario messaggio di inclusione – dice il fondatore dei locali di Monza e Cassina gestiti da giovani autistici -: anche loro possono lavorare in contesti straordinari". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it