Più tutela negli appalti comunali | c’è la firma

Un nuovo protocollo siglato tra il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e i segretari di Cgil, Cisl e Uil mira a elevare gli standard degli appalti comunali. Questa iniziativa non si limita alla semplice scelta dell’offerta più vantaggiosa, ma pone l’accento su aspetti sociali e ambientali fondamentali per garantire qualità , tutela del lavoro e sostenibilità . Un passo avanti verso una gestione più responsabile e inclusiva degli appalti pubblici, che promette benefici concreti per tutta la comunità .

Un protocollo per garantire la qualità e la tutela del lavoro negli appalti comunali. Lo hanno firmato il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, con i segretari provinciali della Cgil Diego Riva, della Cisl Mirco Scaccabarozzi e della Uil Dario Esposito. Oltre che l'offerta economicamente più vantaggiosa saranno fondamentali anche aspetti sociali e ambientali.

