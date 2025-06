Più euro meno cripto Il taccuino della Consob per difendere il risparmio

In un panorama finanziario sempre più complesso, il Taccuino della Consob ci invita a riflettere: meglio non lasciarsi trasportare dai sogni troppo belli, come quello di una finanza senza rischi. La storia ci insegna che l’illusione può sfociare in crisi, come quella del settembre 2008 con Lehman Brothers. È ora di agire con prudenza e consapevolezza, perché la stabilità del risparmio merita attenzione e responsabilità.

Bisogna andarci piano con i libri dei sogni. Si rischia di rivivere lo psicodramma del settembre 2008, quando il mondo si scoprì improvvisamente fragile, vulnerabile. Erano le settimane, drammatiche, di Lehman Brothers. E c’era di mezzo proprio un sogno, quello di una finanza allegra, disinvolta. Come se prestare il denaro fosse gratis. Non lo era. Paolo Savona, alla sua sesta relazione al mercato finanziario, tenutasi a Palazzo Mezzanotte, in veste di presidente della Consob, non l’ha presa troppo leggera. Anzi, è tornato a martellare sul mito delle criptovalute. “Alle turbolenze più recenti ha concorso il movimento della faglia tellurica delle cryptocurrency sottostante al territorio monetario e finanziario tradizionale, con possibili sbocchi dalle proporzioni imperscrutabili; il rischio è riemerso sotto la spinta dell’illusione di facili guadagni così ben descritta da Carlo Collodi nel Campo dei miracoli di Pinocchio e ha trovato alimento nel successo conseguito da quelli che hanno sfruttato l’occasione offerta dallo sviluppo delle tecnologie informatiche”, ha subito attaccato il presidente della Commissione per la Borsa. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Più euro, meno cripto. Il taccuino della Consob per difendere il risparmio

