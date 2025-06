Più di tremila bambini e bambine iscritti ai centri estivi comunali

Con oltre 3.000 bambini e bambine coinvolti, i centri estivi comunali rappresentano un’occasione speciale di svago e crescita durante l’estate. Ieri mattina, il Centro estivo Rinaldini ha accolto con entusiasmo la sindaca Laura Castelletti e l’assessora Anna Frattini, tra canzoni e colori. Un esempio di impegno continuo per offrire spazi sicuri e divertenti fino a fine luglio, con aperture prolungate anche ad agosto. La creatività dei più giovani anima la città, rendendo questa estate indimenticabile.

Un’accoglienza tra canzoni e colori quella che i bambini e le bambine del Centro estivo Rinaldini hanno riservato, ieri mattina, alla sindaca Laura Castelletti e all’ assessora Anna Frattini. Il Cre è uno dei sei aperti dal 16 giugno per le scuole primarie, tutti aperti ininterrottamente fino al 25 luglio; l’apertura continuerà anche ad agosto per due di loro, Rinaldini e Torricella. I posti messi a disposizione dall’ Amministrazione comunale sono 3130 (lo scorso anno erano 2972), finora sono stati ammessi ai CRE 2890 bambini e bambine (2767 nel 2024), ma altri potrebbero aggiungersi nel corso delle prossime settimane grazie al normale avvicendamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Più di tremila bambini e bambine iscritti ai centri estivi comunali

