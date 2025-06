Più di cento lavoratori a rischio Cosa succede negli uffici immigrazione di Roma e del Lazio

In un clima di incertezza e tensione, i 249 lavoratori a rischio nel Lazio attendono con il fiato sospeso la decisione del tribunale sul loro futuro lavorativo. Assistenti amministrativi fondamentali negli uffici immigrazione di Roma e provincia, sono sul punto di vedere mettere in discussione il loro ruolo e la stabilità del servizio pubblico. La loro sorte è strettamente legata a un verdetto che potrebbe cambiare drasticamente le sorti di questi professionisti e delle strutture che supportano.

Con il fiato sospeso in attesa che il tribunale si pronunci, che decida del loro imminente futuro lavorativo. I lavoratori somministrati del ministero dell'interno sono sul piede di guerra. Si tratta di assistenti amministrativi che reggono gli uffici immigrazione delle questure e prefetture.

