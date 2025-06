Più di 4 milioni di fondi pubblici in 2 anni all'amico di Rexal Ford | di 12 film solo uno realizzato

In un contesto dove i fondi pubblici dovrebbero sostenere la cultura e il talento italiano, emergono storie di ambizione e polemiche. Più di 4 milioni di euro destinati a progetti cinematografici, ma solo uno realizzato: un quadro che solleva dubbi sulla trasparenza e l’efficacia degli investimenti pubblici. Chi c’è dietro queste somme e quali sono le vere storie che si nascondono dietro il successo di pochi? Continua a leggere per scoprire tutta la verità.

Dodici progetti, 13 finanziamenti pubblici ottenuti, un solo film realizzato. L'amico produttore di Rexal Ford, l'uomo di Villa Pamphili, avrebbe ricevuto più di 4 milioni di euro di fondi pubblici dall'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

IL GRANDE BLUFF DEL CINEMA DI SINISTRA: MILIONI DI SOLDI PUBBLICI, SALE VUOTE E LAMENTELE SENZA FINE Dal 2017 a oggi, il cinema italiano ha ricevuto oltre 7,2 miliardi di euro di fondi pubblici. Un fiume di denaro voluto e alimentato dalla sini

