Pitigliano, i due piloti americani salvati e nascosti durante la guerra. La figlia dagli Stati Uniti per dire grazie.

Nel cuore di Pitigliano, un gesto di incredibile umanità ha ricordato al mondo il potere della compassione. Durante la guerra, due piloti americani in pericolo sono stati salvati e nascosti dalla generosità di questa comunità, che ha dimostrato che il vero eroismo risiede nelle azioni di altruismo. La figlia di quegli eroi, oggi, torna a ringraziare pubblicamente, ricordandoci che il bene può prevalere anche nei momenti più bui.

Pitigliano (Grosseto), 20 giugno 2025 – L’altro volto della guerra. Quello che nessun grido di odio o lotta di parte possono distruggere se ce l’hai dentro: l’umanità. Anche per chi potrebbe essere un nemico. Non lo sai quando decidi di prestare soccorso: sono frazioni di secondo in cui scegli di mostrare il volto umano. La famiglia di Pitigliano non ci ha pensato un secondo non solo a mettere in salvo, rifocillare, ma anche nascondere dai rastrellamenti nazifascisti che di lì a poco iniziarono, i due piloti americani dell’Usaaf (United States Army Air Forces) che il 21 ottobre del 1943 precipitarono nelle campagne tra Sorano e Pitigliano, in località Cantinaccia, dopo essersi scontrati in volo (siamo nell’ambito della battaglia per distruggere la Linea Gustav allestita dai tedeschi), per sfuggire all’inseguimento dei caccia tedeschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it