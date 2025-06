Pistocchi critica Acerbi | Aveva un dovere! Inter dovrebbe multarlo

L’episodio di Francesco Acerbi nel cuore degli Stati Uniti ha scatenato un acceso dibattito tra tifosi e commentatori. Maurizio Pistocchi non ha nascosto il suo sdegno, sottolineando come l’Inter avrebbe dovuto intervenire e multare l’ex difensore. La vicenda solleva importanti questioni di comportamento e responsabilità nel calcio, evidenziando la necessità di mantenere sempre alta l’etica sportiva, anche nelle situazioni più infiammate.

Maurizio Pistocchi si è espresso sul caso relativo all’alterco intrattenuto da Francesco Acerbi con un tifoso del PSG negli USA: da parte sua un invito all’Inter ad agire per censurare l’accaduto. IL CASO – Francesco Acerbi è stato filmato mentre – visibilmente alterato per gli sfottò subìti da parte di un tifoso del PSG negli Stati Uniti – minacciava quest’ultimo di “ riempirlo di botte “. Il gesto è stato censurato da alcuni appassionati e giustificato da altri, creando un vero e proprio caso nazionale su cui tanti fiumi d’inchiostro e tante parole saranno spesi nei prossimi giorni. In questo contesto, l’Inter non si è ancora pronunciata, né tramite una dichiarazione né attraverso un comunicato. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pistocchi critica Acerbi: «Aveva un dovere! Inter dovrebbe multarlo»

