Piscina, cultura e teatro. Mandato impegnativo. Il turismo? Punto di forza.

Massimiliano Pederzoli, sindaco di Brisighella rieletto dopo la tornata elettorale dello scorso anno, qual’è la mission del suo secondo mandato? "Realizzare la piscina, il teatro Pedrini ristrutturato, la viabilità e la zona sportiva in cui ci sono investimenti per oltre un milione di euro: la copertura del tennis e la gara per il manto sintetico del campo da calcio. Inoltre sosteniamo una ripresa delle attività delle terme. Ci aspettiamo che qualche investitore riesca ad intervenire. In ultimo stiamo lavorando per eventi culturali di livello il prossimo anno. Siamo riusciti a portare le attività della Corelli che non è poco, dovremo ripeterci". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it